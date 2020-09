20 set 2020 20:10

IL CONTAGIO NON VA ADAGIO – “BORIA” JOHNSON CORRE AI RIPARI DOPO L’AUMENTO DEI CASI DI CORONAVIRUS IN GRAN BRETAGNA: CHI È SOTTO LA SOGLIA DELLO STIPENDIO MINIMO O RICEVE SUSSIDI STATALI RICEVERÀ 500 STERLINE PER RIMANERE A CASA – LINEA DURA PER CHI INFRANGE LA QUARANTENA: LA MULTA PUÒ ARRIVARE FINO A 10MILA STERLINE – NEL PAESE IN ARRIVO NUOVE MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL VIRUS: COPRIFUOCO SERALE E DIVIETO DI…