IL CONTAGIO NON VA ADAGIO – NUOVO RECORD NEL MONDO: I POSITIVI NEL MONDO SONO OLTRE 11 MILIONI. NELLE ULTIME 24 ORE SI È REGISTRATO UN RECORD NEI CONTAGI: 212.326 NUOVI CASI CON PICCHI NEGLI STATI UNITI, IN BRASILE E IN INDIA…

Da "www.rainews.it"

Sono 11.267.309 i casi di coronavirus nel mondo. 530.754 le vittime totali registrate fino ad ora. E' quanto emerge dai dati della John Hopkins University. Negli Stati Uniti il numero dei casi di Covid-19 ha raggiunto i 2.839.436 milioni.

Seguono il Brasile con 1.577.004 milioni, la Russia con 673.564 e l'India con 673.165. Per quanto riguarda il numero dei morti, negli Usa si registrano 129.676 vittime. In Brasile 64.265, nel Regno Unito 44.283, in Italia 34.854 (241.419 casi), in Messico 30.366 e in Francia 29.896.

Oms: 212.326 casi in 24 ore nel mondo, è nuovo record

L'Organizzazione mondiale della Sanità ha confermato oggi un aumento record dei casi di contagio giornalieri del coronavirus nel mondo. Nelle ultime 24 ore, le infezioni a livello globale sono state 212.326, con picchi negli Stati Uniti, in Brasile e in India.

Secondo l'Oms, poco meno di 130 mila di questi nuovi casi hanno avuto luogo nelle Americhe, in particolare negli Stati Uniti, in Brasile e in Messico. Ma l'Organizzazione ha affermato che il Covid è in grande ascesa anche nel Sud-Est asiatico, specialmente in India, dove i casi oggi sono stati poco meno di 28.000.

