Da "Libero quotidiano"

Grande caciara al teatro San Carlo di Napoli dove, per la prima del film del regista Sergio Rubini, "I fratelli De Filippo", si è registrata una folla choc al botteghino con tanto di polemiche e scambio di accuse sui rischi del contagio da Covid. E il bello è che alla prima hanno partecipato anche i presidenti del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati e della Camera, Roberto Fico, il sottosegretario Enzo Amendola e il sindaco partenopeo, Gaetano Manfredi.

Per poter assistere allo spettacolo era necessario munirsi degli inviti rilasciati dal botteghino. Fuori la biglietteria si è creata una lunga fila di persone, al punto che ispettori dell'Asl Napoli 1 Centro sono intervenuti in sala e nel foyer del Massimo per accertare se vi fossero o meno assembramenti e persone con la mascherina su naso e bocca.

Una visita arrivata dopo le dichiarazioni del direttore generale dell'Azienda sanitaria locale, Ciro Verdoliva, che per protesta ha preferito non assistere alla visione del lungometraggio nonostante fosse munito di invito. «Arrivare al San Carlo all'orario stabilito dagli organizzatori via email e trovare un simile assembramento credo sia prima di tutto un insulto ai nostri sforzi quotidiani nella lotta alla diffusione del contagio», ha detto Verdoliva.

