22 gen 2020 13:49

CONTANTI SALUTI - I POLIZIOTTI SEQUESTRANO 3 MILIONI DI EURO IN BANCONOTE, ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO, CHE STAVANO SPICCANDO IL VOLO PER LA CINA - I SOLDI ERANO NASCOSTI IN DUE BAGAGLI, FERMATI DUE COMMERCIANTI CINESI DIRETTI A HONG KONG: SONO STATI DENUNCIATI PER ESPORTAZIONE DI VALUTA CLANDESTINA, RICICLAGGIO E EVASIONE FISCALE...