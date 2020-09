CONTE FA I CONTI COL SUOCERO – IL PADRE DI OLIVIA PALADINO NON PAGA I DEBITI CON IL FISCO! LE SOCIETÀ DEL PROPRIETARIO DEL GRAND HOTEL PLAZA DEVE ANCORA CORRISPONDERE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE PIÙ DI 15 MILIONI DI EURO, MA HA DECISO DI CHIUDERE I RUBINETTI PER NON RISCHIARE DI MANDARE GAMBE ALL’ARIA IL GRUPPO – ALMENO (GRAZIE ALL'INTERVENTO DEL GENERO) NON HA RISCHIATO DI ANDARE IN CARCERE PER NON AVER VERSATO LA TASSA DI SOGGIORNO...

“GIUSEPPI” NON PENSA SOLO A CATRAMARSI IL CIUFFO: SI PRENDE CURA ANCHE DELLA FAMIGLIA PALADINO - UNA ''MANINA'', TRA LE 500 PAGINE DEL DECRETO RILANCIO, HA INSERITO UNA NORMA CHE ALLEGGERISCE I GUAI DELL'ASPIRANTE SUOCERO DI CONTE, CHE RISCHIAVA IL CARCERE PER IL MANCATO VERSAMENTO DELLE TASSE DI SOGGIORNO PER 2 MILIONCINI - CON LA DEPENALIZZAZIONE DEL REATO, IL PAPA' DI OLIVIA PALADINO POTRÀ DORMIRE SERENO E CON LA FEDINA PENALE PULITA ALL'HOTEL PLAZA - “LA STAMPA”: “GLI AVVOCATI DEL "SUOCERO" AVREBBERO GIÀ CHIESTO LA REVISIONE DELLA SENTENZA. E A PENSAR MALE…”

GIUSEPPE CONTE, IL PADRE DI OLIVIA PALADINO NON PAGA I DEBITI COL FISCO: LO SCOOP DI FRANCO BECHIS IMBARAZZA IL PREMIER

Per Giuseppe Conte sono tempi duri. Non ci sono solo le litigate al governo, ma anche quelle in famiglia. Il suocero, Cesare Paladino, padre della compagna Olivia Paladino, è infatti in "guerra" con l'Agenzia delle Entrate controllata dal ministero dell'Economia.

Il tutto risale al 2019 quando Cesare Paladino, proprietario del lussuoso Grand Hotel Plaza di Roma, patteggiò per aver evaso il versamento della tassa di soggiorno: un ammanco totale di due milioni di euro mai versati - secondo gli inquirenti - dal 2014 al 2018. L’imprenditore, dopo aver pagato tutto il dovuto, patteggiò – con sospensione della pena concordata – un anno, due mesi e una settimana di prigione.

Ma per il padre della compagna del premier i dissapori non sono finiti qui, perché a causa della crisi del "mattone" le società della famiglia Paladino usufruirono della cosiddetta "pace fiscale", o meglio della “"rottamazione ter" voluta dal Conte-Uno, trovandosi in sofferenza con il Fisco per circa 36 milioni di euro.

Ed ecco che subentra la rateizzazione, chiesta e ottenuta, di 27 milioni. Da qui poi si passa al ricorso: Cesare Paladino – che deve ancora corrispondere all’Agenzia delle Entrate oltre 15 milioni di euro – si è appellato contro il Fisco per chiedere di dilazionare il pagamento in diciotto tranches e per protesta ha deciso di chiudere i rubinetti. A spiegare quanto realmente starebbe accadendo è Franco Bechis che sul Tempo scrive: le società dei Paladino non sarebbero "in grado di versare quelle rate taglia extralarge senza rischiare di mandare in crisi seria tutto il gruppo". Insomma, un caso che non può che imbarazzare Conte. Il suocero in guerra con il Fisco e che rifiuta i pagamenti.

