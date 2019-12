CONTE MANNARO! “GIUSEPPI” MINACCIA “IL TEMPO”: “QUANDO TERMINERÒ L'INCARICO DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO LA PRIMA QUERELA PER DIFFAMAZIONE CHE PRESENTERÒ SARÀ QUELLA CONTRO IL QUOTIDIANO ROMANO” - L’INCAZZATURA SI DEVE ALL'INCHIESTA SUI BILANCI DELLE SOCIETÀ DELLA FAMIGLIA DELLA FIDANZATA DI CONTE, OLIVIA PALADINO…

Da “Libero quotidiano”

Conte minaccia Il Tempo: «Quando terminerò l' incarico di presidente del Consiglio la prima querela per diffamazione che presenterò sarà quella contro il quotidiano romano». Ad annunciarlo è stato il portavoce del premier la vicenda riguarda l' inchiesta sui bilanci delle società della famiglia della fidanzata di Conte, Olivia Paladino, le quali aderendo alla «rottamazione ter» delle cartelle esattoriali avrebbero sanato i loro debiti col fisco.

«Il presidente ha chiarito che non agirà mai contro la stampa approfittando del suo ruolo perché non vuole approfittare di una eventuale asimmetria di posizioni. Ma quell' articolo e in particolare il titolo è gravemente diffamatorio», spiegano da palazzo Chigi.

