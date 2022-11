I CONTI SALATISSIMI DEL “RE DEL SALE” – “SALT BAE” PUBBLICA IL CONTO DA PIÙ DI 161MILA EURO AL SUO RISTORANTE DI ABU DHABI E FA INCAZZARE GLI UTENTI SUI SOCIAL: “VERGOGNATI. CI SONO CIRCA 98 MILIONI DI PERSONE AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DI POVERTÀ” – LA TAVOLATA DI 14 PERSONE HA ORDINATO BISTECCHE, FILETTI E DOLCI RICOPERTI D’ORO E BOTTIGLIE DI VINO DA MIGLIAIA DI EURO – MORALE DELLA FAVA: I CLIENTI NON SONO NEANCHE LIBERI DI SPENDERE I LORO SOLDI COME VOGLIONO...

Simona Marchetti per www.corriere.it

Il famoso ristoratore turco Salt Bae, al secolo Nusret Gökçe, ha pubblicato su Instagram lo scontrino di una cena di 14 persone al «Nusr-Et Steakhouse», ma la maggior parte dei suoi follower non ha gradito l’ostentazione, giudicandola fuori luogo

SALT BAE E LO SCONTRINO DA 161MILA EURO: COSA HANNO MANGIATO A CENA

Si è vantato sui social del conto da capogiro - 615.065 dirham, più di 161mila euro - che ha fatto pagare a una tavolata di 14 persone nel suo ristorante «Nusr-Et Steakhouse» di Abu Dhabi e si è ritrovato sommerso da critiche e insulti per quell’ostentazione decisamente fuori luogo. Famoso per le bistecche ricoperte di foglie d’oro e per il suo caratteristico modo di salare la carne, Salt Bae - al secolo Nusret Gökçe - ha corredato la foto incriminata con la chiosa «la qualità non è mai costosa».

LO SCONTRINO NEL DETTAGLIO

In effetti, spulciando le voci dello scontrino per quanto riguarda le bevande, è evidente che i commensali abbiano bevuto molto bene: durante la cena hanno infatti consumato cinque bottiglie di vino rosso Petrus (totale, 85.404 euro), due di Petrus 2009 Louis XIII (52.562 euro) e una di Chateau Margaux (4.072 euro), senza dimenticare una bottiglia di birra Heineken (14 euro), un negroni (19,55 euro) e quattro cocktail virgin mojito (47 euro), anche se i 106 euro per le nove bottiglie di acqua naturale e i 72 per le sei di acqua frizzante sono sembrati davvero eccessivi.

Come del resto esorbitante è stata anche la spesa per i singoli piatti: i facoltosi clienti (top secret la loro identità) hanno infatti mangiato due Istanbul steaks ricoperte di foglia d’oro (2.370 euro), due Ottoman steaks (1.444 euro), due filetti di manzo (1.181 euro) e altre 11 bistecche di manzo (1.025 euro). Non bastasse, hanno anche aggiunto cinque porzioni di carpaccio di manzo (314 euro), un antipasto di carne cruda affettata sottilissima (295 euro), quattro porzioni di patatine fritte (47 euro) e 15 baklava ricoperti d’oro (1.538 euro).

«È un conto totalmente folle», si legge in uno degli oltre 27.400 commenti scritti sotto il post di Salt Bae. «Ci sono circa 98 milioni di persone al di sotto della soglia di povertà… qual è lo scopo dietro la pubblicazione di queste cose? Smetterò di seguirti e spero che tutti facciano la stessa cosa…vergognati», gli fa eco un secondo follower arrabbiato.

«È follia. Non si tratta nemmeno di buon cibo. Questo è solo un prezzo da criminali. Ego allo stato puro», ha commentato un terzo, mentre la maggior parte degli utenti ha bacchettato il milionario ristoratore turco per la scelta di postare lo scontrino della cena, gesto che è stato considerato quantomeno infelice, visti i tempi difficili per tutti o quasi. «Questo non è costoso, è inavvicinabile per il 99,99999999% della popolazione - è stato infatti uno dei commenti - . Sei stato davvero insensibile a pubblicarlo, avresti dovuto pensarci due volte».

