6 ott 2020 17:50

CONTINUA LA GUERRA DEI BRANGELINA – BRAD PITT È PRONTO A PORTARE IN TRIBUNALE ANGELINA JOLIE PER LA CUSTODIA DEI FIGLI: L’ATTORE E L’EX MOGLIE SARANNO DI FRONTE A UN GIUDICE IN CALIFORNIA PER DISCUTERE LA RICHIESTA DI CUSTODIA CONGIUNTA – L’ULTIMO ACCORDO RISALE AL 2018, MA NON HA FUNZIONATO…