CONTINUA LA PROCESSIONE DELLA “MADONNA” – LADY CICCONE SBARCA CON IL SUO YACHT A OSTIA E SI ATTOVAGLIA A PIAZZA VENEZIA, A ROMA, COME UNA VERA TURISTA AMERICANA - DOPO I FESTEGGIAMENTI PER I SUOI 66 ANNI A POMPEI, LA "NONNETTA DEL POP" SI È FERMATA IN UN BARETTO, INSIEME AL "TOY-BOY" AKEEM MORRIS, PER BERE SPRITZ E CAFFE' FREDDO - NEI GIORNI SCORSI MADONNA SAREBBE DOVUTA ANDARE A PONZA, MA IL MALTEMPO L'HA FERMATA E HA RIPIEGATO SULLA MENO GLAMOUR TERRACINA (QUANDO LA VEDREMO A TORVAIANICA O A FOCENE?)

Estratto dell'articolo di Roberta Savona per “Il Messaggero”

MADONNA E AKEEM MORRIS A ROMA

L'estate italiana per sua maestà Louise Veronica Ciccone, per tutti Madonna, prosegue a vele spiegate e fa tappa a Roma, nel cuore pulsante di una Capitale d'agosto che è in grado di stregare tutti, dai divi del cinema agli dei dell'Olimpo musicale. E la regina del pop, le cui origini italiane sono state per lei sempre un vanto, non manca l'incontro con la penisola italiana nemmeno quest'anno, scegliendola insieme al fidanzato Akeem Morris per suggellare la stagione più calda.

Un compleanno a Pompei con le 66 primavere soffiate via sulle note di successi immortali, una visita a Terracina preferita per forza di causa maggiore a Ponza, dato l'inatteso maltempo che ha colto l'equipaggio in mare -, poi lo sbarco a Ostia e un pomeriggio tutto romano, a base di spritz, caffè freddo e tutti i convenevoli enogastronomici che la tradizione italiana impone. E per Madonna questo ed altro.

Così Piazza Venezia si blocca al passaggio della queen che, scendendo da via Quattro Novembre, ha fatto sosta con la sua assistente e altri due uomini, ai tavolini di Bibo dal 1969 intorno alle 18.00. […]

MADONNA A ROMA

Nel primo pomeriggio intorno alle 14.00, la star era arrivata al Porto Turistico di Ostia su uno yacht charter di nome Pink Shadow, che è poi ripartito, dissipando i dubbi di un ritorno della cantante nella cittadina di mare. […]

Spazio alla buona tavola, con la regina e Akeem insieme a Stefano Gabbana, riuniti nel ristorante Al Giardino di Luigi Maria Pernarella, per una cena iniziata con un "no" alla richiesta di un tè caldo da parte della cantante. Nessun alcolico ma succhi di frutta, niente carboidrati ma tanto pesce, compreso un trionfo di crudi apprezzato da tutti meno che da lei, che pare non possa mangiarlo vista la sua particolare dieta. […]

