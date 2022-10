CONTINUA IL VIAGGIO IN GIRO PER L'ITALIA DI TIM COOK - DOPO AVER RICEVUTO LA LAUREA HONORIS CAUSA DALL'UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI, L'AMMINISTRATORE DELEGATO DI APPLE È STATO RICEVUTO IN UDIENZA DA PAPA FRANCESCO - CHE COSA SI SARANNO DETTI? IL PONTEFICE HA CRITICATO IN PIÙ OCCASIONI L'USO ECCESSIVO DEI TELEFONINI DA PARTE DEI GIOVANI…

(ANSA) - Papa Francesco ha ricevuto stamane in udienza in Vaticano Timothy Donald Cook - più noto come Tim Cook - amministratore delegato della Apple. Lo riferisce il Bollettino della Sala stampa della Santa Sede.

Cook, 62 anni il prossimo primo novembre, oltre come dirigente d'azienda è noto anche come filantropo. In questi giorni è in visita in Italia e in altri Paesi europei. È stato nominato amministratore delegato il 24 agosto 2011, prima della morte di Steve Jobs ad ottobre di quell'anno. Qualche giorno fa ha ricevuto la laurea honoris causa dall'Università Federico II di Napoli.

