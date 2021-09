CONTINUATE PURE A FIDARVI DEGLI INVASATI NO VAX - IN IRLANDA ANTONIO MUREDDU, ATTIVISTA ANTI-VACCINO, HA CONVINTO UN CONOSCENTE DI 67 ANNI, MALATO DI COVID, A LASCIARE L’OSPEDALE DOVE ERA RICOVERATO: "QUI TI UCCIDERANNO, METTITI I PANTALONI E VIENI VIA CON ME" - DOPO ESSERE TORNATO A CASA L'UOMO È PEGGIORATO ED È MORTO DURANTE UN SECONDO RICOVERO - MUREDDU, RISTORATORE DI ORIGINE SARDA, SECONDO I MEDIA È UN ESTREMISTA DI DESTRA E SIMPATIZZANTE DELLA LEGA: VOLEVA "ESPORTARE" IL CARROCCIO IN IRLANDA… - VIDEO

Update: After being persuaded to leave hospital by an anti-vaxxer, Joe McCarron died.pic.twitter.com/1ywbH1WMou — John Scott-Railton (@jsrailton) September 26, 2021 Ferruccio Pinotti per www.corriere.it

il no vax antonio mureddu 1

Ha provocato vasta eco in Irlanda la notizia, che ha originato un’indagine di polizia, dell’attivista italiano no-vax di estrema destra che ha portato via un ammalato di Covid da un ospedale: l’uomo, privato delle cure, è spirato.

Sui siti dei giornali irlandesi è citato come Antonio Mureddu, anni fa si presentava come «Gravegliu» (garofano in sardo). Mureddu è proprietario di un ristorante, l’Headform Arms Ristopub a Headford, contea di Galway. E pare che abbia un passato come militare. Risulta essere un simpatizzante della Lega Nord, ma anche un attivista di estrema destra e un acceso no-vax.

L’incursione in ospedale: «Qui ti uccideranno»

Il 14 settembre Mureddu è entrato al Letterkenny University Hospital con l’obiettivo di riportare a casa un suo conoscente, un uomo di 67 anni che in quel momento era ricoverato per Covid.

joe mccarron morto di covid in irlanda 4

Con in mano uno smartphone e con la mascherina sotto il mento, Mureddu aveva convinto l’anziano Joe McCarron, nato nel ’54, un ex dj e personaggio pubblico nella contea di Donegal, a rifiutare le cure e lasciare l’ospedale nonostante i medici gli consigliassero l’esatto opposto.

«Qui ti uccideranno, mettiti i pantaloni e vieni via con me», gli aveva detto. Peggiorato dopo la fuga, McCarron si è fatto nuovamente ricoverare, ma il Covid aveva preso il sopravvento e nonostante sia stato intubato e sottoposto a ventilazione assistita, non ce l’ha fatta, come riporta l’Irish Times. Questa, in sintesi, la vicenda secondo le cronache dei giornali irlandesi.

Il video

joe mccarron morto di covid in irlanda 2

La discussione tra i medici e il paziente è stata ripresa in un video e pubblicata sui social dallo stesso attivista no-vax. Nelle riprese con lo smartphone si sente l’italiano dire all’amico irlandese: «Se rimani ti uccideranno».

I medici ribattono con estrema pazienza: «Guardi che così mette a rischio la sua vita». Mureddu però è andato avanti, riuscendo a persuadere l’anziano. McCarron, secondo quanto riporta l’Irish Times, l’indomani però si è fatto nuovamente ricoverare in ospedale: inutilmente, perché dopo pochi giorni è morto soffocato dall’infezione.

il video del no vax mureddu

Chi è Mureddu

Ora sulla vicenda la polizia irlandese ha aperto un’indagine: il sospetto è che si sia trattato di un fatto non isolato. Mureddu di recente era stato fermato dalla polizia municipale per eccesso di velocità e sulla vicenda aveva pubblicato un video in cui qualificava se stesso come il «padrone» e l’agente quale suo «servo» («I am the master, you are the servant»).

antonio mureddu 3

Ristoratore della contea di Galway con una lunga storia di attivismo cospiratorio e di estrema destra, Mureddu aveva aderito anche ai gruppi che negano il coronavirus e si oppongono a cure mediche e vaccinazione.

Sempre secondo l’Irish Times, avrebbe compiuto la sua azione con l’assistenza del «Common Law Information Center» a cui è affiliato: si tratta di un gruppo anti-sistema che promuove un’applicazione della legge solo in base al consenso dei singoli individui, contestando la competenza delle corti a giudicare e i magistrati. Mureddu non è nuovo anche ad azioni tese a simulare l’arresto simbolico di politici e magistrati.

il no vax antonio mureddu 2

Voleva diffondere la Lega in Irlanda

L’attivista sostiene comunque che sia stato lo stesso paziente a chiedere il suo intervento. Il sito the-beacon.ie, che monitora la galassia dell’estrema destra, aggiunge che Mureddu nel 2018 avrebbe organizzato un evento nel tentativo di portare la Lega in Irlanda.

Dopo funerale di McCarron una portavoce della famiglia incaricato dalla moglie ha porto le sue scuse allo staff dell’ospedale che aveva in cura suo marito e ha giudicato come «spericolata e avventata» l’azione di Mureddu nell’allontanarlo dalle cure, provocandone la morte.

antonio mureddu 1 antonio mureddu 2 joe mccarron morto di covid in irlanda 3 joe mccarron morto di covid in irlanda 5 joe mccarron morto di covid in irlanda 1