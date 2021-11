18 nov 2021 17:15

IL CONTO IN BANCA LO VEDE BENISSIMO – CHE UN'OSPITATA DI ANDREA BOCELLI NON FOSSE A BUON MERCATO SI SAPEVA. MA NESSUNO POTEVA IMMAGINARE CHE IL TENORE ARRIVASSE A CHIEDERE 125 MILA EURO ALLA FIT PER CANTARE L’INNO E UN ALTRO BRANO ALLE ATP FINALS - IL CANTANTE NON HA FATTO SCONTI E IL COMITATO ORGANIZZATORE DEL TORNEO LO HA SFANCULATO… - VIDEO