ALITALIA SÌ, ALITALIA NO, ALITALIA GNAMME! - FORSE CI SIAMO: DELTA, FERROVIE, I BENETTON E IL GOVERNO STANNO PER CHIUDERE IL SUDATISSIMO ACCORDO PER LA NUOVA ALITALIA. GLI AMERICANI DAL 10% SALIRANNO AL 12 (O AL MASSIMO AL 15), MA IL CAPITALE INIZIALE DELLA COMPAGNIA SARÀ SCARSINO: CIRCA UN MILIARDO CHE DIFFICILMENTE BASTERÀ - ATLANTIA E FS AL 36,5% CIASCUNA, MA C’È IL NODO DEI RICAVI E DELLE TRATTE PER L’AMERICA