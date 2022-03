1 mar 2022 14:00

CONTRO IL REVENGE PORN BASTA UN CLIC - A BREVE LE PERSONE SOPRA I 14 ANNI O I GENITORI DEI PIÙ PICCOLI POTRANNO CHIEDERE LA RIMOZIONE DEI CONTENUTI INTIMI DAL WEB CON UN NUOVO MODULO ONLINE: RICEVUTA LA SEGNALAZIONE, L’AUTHORITY HA 48 ORE PER ORDINARE LA CANCELLAZIONE DI FOTO E VIDEO A CARATTERE SESSUALE DIFFUSI SENZA IL CONSENSO - LE PENE PER CHI FA GIRARE IL MATERIALE SONO LA RECLUSIONE DA UNO A SEI ANNI E LA MULTA DA 5 MILA A 15 MILA EURO (E VALGONO ANCHE PER CHI INOLTRA SOLTANTO VIA WHATSAPP…)