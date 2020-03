CONTROLLI BACATI - UN LETTORE CI SCRIVE: “CARO DAGO, IERI SERA SONO RIENTRATO DA MADRID A VENEZIA. MI HANNO CANCELLATO IL VOLO DIRETTO E QUINDI SONO ARRIVATO A BOLOGNA. MI HANNO MISURATO LA FEBBRE E FATTO FIRMARE L'AUTOCERTIFICAZIONE PER IL MIO SPOSTAMENTO SUCCESSIVO. DA QUANDO SONO USCITO DALL'AEROPORTO MARCONI, NESSUNO MI HA CONTROLLATO O FERMATO E…”

Riceviamo e pubblichiamo:

controlli anticoronavirus

Caro Dago, ieri sera sono rientrato da Madrid a Venezia. Mi hanno cancellato il volo diretto e quindi sono arrivato a Bologna. Mi hanno misurato la febbre e fatto firmare l'autocertificazione per il mio spostamento successivo. Da quando sono uscito dall'aeroporto Marconi (navetta fino a Bologna Centrale, treno fino a Mestre, autobus fino a Venezia e poi fino all'aeroporto Marco Polo a ritirare la macchina per poi andare a casa) non solo nessuno mi ha controllato o fermato (0 polizia) ma in stazione a Mestre era pieno di gente del dubbio business. Sarebbero questi i blocchi e i controlli a tappeto? Cari saluti

JMarquez

controlli anticoronavirus