La decisione è arrivata. Dopo un ulteriore sopralluogo e un’altra valutazione della situazione del Frejus, il ministero del Trasporti ha annunciato il rinvio della chiusura del traforo del Monte Bianco per lavori di manutenzione programmata.

«Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha avuto un nuovo momento di aggiornamento con il suo collega francese Clement Beaune sulla situazione al Frejus. I Ministri hanno condiviso l'opportunità di evitare, almeno in questa fase, la chiusura del Traforo del Monte Bianco i cui lavori sono programmati dal 4 settembre al 18 dicembre» si legge in una nota.

La frana in Alta Savoia che tre giorni fa ha portato al blocco del Frejus sta mandando in tilt i collegamenti tra Italia e Francia e la chiusura anche del valico del Bianco avrebbe finito per paralizzare tutte le vie di comunicazione, a parte quella di Ventimiglia, e non a caso i presidenti di Piemonte e Val D’Aosta avevano lanciato appelli per rinviare i lavori di manutenzione previsti a partire da lunedì.

Il pressing delle Regioni interessate e degli operatori economici è stato forte. Durante i lavori nel traforo del Monte Bianco, è stato calcolato, il 90% del traffico pesante sarebbe stato dirottato verso il Frejus che dovrebbe assorbire il 90% del traffico pesante e questo dà l’idea della situazione che si creerebbe con una chiusura contemporanea dei due valichi. […]

