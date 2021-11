26 nov 2021 09:19

PER CONVINCERE I NO VAX BASTA IMPEDIRGLI DI ANDARE AL RISTORANTE - A DUE GIORNI DALL’ANNUNCIO DEL CERTIFICATO VERDE RAFFORZATO, IL NUMERO DELLE PRIME DOSI SOMMINISTRATE IN 24 ORE TORNA A ESSERE MAGGIORE RISPETTO AI RICHIAMI (25.607 CONTRO 25.503), SEGNO CHE GLI INDECISI STANNO CALANDO. TE CREDO: SE NON SI FANNO INOCULARE DAL 6 DICEMBRE NON POTRANNO PRATICAMENTE FARE NIENTE - RECORD ANCHE PER LE TERZE DOSI: 269.244 IN UN GIORNO