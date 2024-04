1 apr 2024 14:00

UNA COPPIA DI QUARANTENNI ROMENI HA CONGELATO IL FETO DEL FIGLIO DOPO UN ABORTO – È SUCCESSO A ROMA: I DUE SONO STATI DENUNCIATI PER OCCULTAMENTO DI CADAVERE. IL BAMBINO ERA NATO MORTO AL QUARTO MESE DI GRAVIDANZA E LA MADRE LO HA MESSO NEL FREEZER PER “TENERLO ACCANTO” PER SEMPRE – LA SCOPERTA DEL FETO È AVVENUTA DURANTE UN SOPRALLUOGO DELLA POLIZIA, ALLERTATA DAI MEDICI: LA DONNA SI ERA PRESENTATA IN OSPEDALE CON UNA FORTE EMORRAGIA E POI…