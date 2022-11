SALVINI E BERLUSCONI NON VOGLIONO FARSI COMANDARE DALLA “NANA BIONDA” MELONI - NONNO SILVIO HA INIZIATO A METTERLA NEL TRITACARNE QUANDO HA SBIRCIATO I SONDAGGI E HA VISTO QUANTI CONSENSI CALENDA STA ERODENDO A FORZA ITALIA. NON C’È TEMPO DA PERDERE, HA DETTO AI RONZULLIANI, PERCHÉ CON UN'EVENTUALE VITTORIA ALLA REGIONE LOMBARDIA DELLA MORATTI RISCHIA L’ECATOMBE NON SOLO LA LEGA MA ANCHE FORZA ITALIA - IL TRUCE DEL PAPEETE NON HA PER NIENTE GRADITO LA MORDACCHIA CHE LA MELONI HA MESSO AL “SUO” GIORGETTI IN VISTA DELLA FINANZIARIA. E RIPARTE IL REFRAIN A DUE VOCI: “CARA GIORGIA, NON FARE TROPPO LA CAPETTA PERCHÉ NOI TI FACCIAMO CADERE QUANDO VOGLIAMO”