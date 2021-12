15 dic 2021 20:32

COPRITEVI, ARRIVA IL GELO DALLA RUSSIA! - LE PREVISIONI METEO PARLANO DI VENTI FREDDI NEL WEEKEND, CON PRECIPITAZIONI SOPRATTUTTO AL SUD - LE TEMPERATURE CALERANNO COSÌ TANTO CHE LA NEVE POTRÀ SCENDERE ANCHE A QUOTE COLLINARI, PER ESEMPIO SULLE MURGE, IN BASILICATA E IN PROVINCIA DI COSENZA - LE COSE NON MIGLIORERANNO LA SETTIMANA DI NATALE...