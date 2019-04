LE CORNA SECONDO JENNIFER - LA ANISTON RACCONTA LA SOFFERENZA DOPO AVER SCOPERTO CHE BRAD PITT AVEVA INTRECCIATO UNA RELAZIONE CON L’ETERNA RIVALE ANGELINA JOLIE: “HO PIANTO E SCOSSO LA TESTA PER DIVERSI MINUTI. HO SCELTO DI CREDERE AL MIO EX MARITO E NON A TUTTI I GOSSIP CHE HO LETTO SULLA LORO STORIA. PROVAVO RABBIA, DOLORE E IMBARAZZO” – CHISSÀ QUANTO AVRÀ GODUTO L’EX FIDANZATINA D’AMERICA PER LA ROTTURA DEI "BRANGELINA"…

Da "dilei.it"

brad pitt jennifer aniston

Jennifer Aniston rompe il silenzio dopo quattordici lunghi anni, commentando per la prima volta in modo sincero il tradimento di Brad Pitt con Angelina Jolie.

Era il 2005 quando il divo di Hollywood annunciò la separazione dalla stella di Friends, dopo due anni di fidanzamento e cinque di matrimonio. La coppia, che sembrava inossidabile e molto innamorata, venne travolta da un uragano chiamato Angelina Jolie. Prima l’incontro sul set di Mr e Mrs Smith, poi i gossip, infine le foto in Kenya in cui Brad appariva felice insieme alla star e al figlio Maddox.

i brangelina 1

La vita di Jennifer Aniston cambiò di colpo e l’attrice dovette fare i conti con un tradimento e un divorzio vissuti sotto i riflettori. Oggi sono trascorsi ben quattordici anni dall’addio, Brad e Jennifer sono tornati ad essere amici (lui era ospite al suo compleanno), il divo ha divorziato dalla Jolie, mentre la Aniston, dopo le nozze con Justin Theroux, è tornata single.

BRAD PITT , ANGELINA JOLIE E JENNIFER ANISTON

Nonostante ciò Jen non ha mai dimenticato il dolore provato in quei mesi difficili. “Sono stata colpita da una pugnalata al cuore – ha confessato al Mirror, parlando del tradimento -. Quando ho saputo della notizia ho pianto e scosso la testa per diversi minuti. Ero troppo ferita per dare una risposta. Ho scelto di credere al mio ex marito, non ho voluto credere a tutti i gossip che ho letto sulla loro relazione. Ma ho provato anche rabbia, dolore e imbarazzo”.

jennifer aniston

“Dopotutto sono stata sposata con Brad Pitt e il nostro legame era molto sincero – ha raccontato -. Quando li ho visti insieme per la prima volta con Maddox ho ceduto alle mie emozioni. Non sono un robot. In quel momento non mi sono sentita una donna completa”.

brad pitt jennifer aniston

Una confessione spiazzante, che non può che spingere tantissime donne a tifare ancora una volta per Jennifer Aniston, eterna seconda in cui molte di noi si sono sempre identificate. Mentre la Jolie e Pitt continuano a contendersi la custodia dei figli fra vendette (sembra che Angelina sia furiosa con lui) e incontri in tribunale, Jen ha trovato la sua strada.

BRAD PITT E JENNIFER ANISTON

A 50 anni è una delle dive di Hollywood più belle e amate, per lei il tempo non sembra essere mai trascorso e collezione un successo cinematografico dopo l’altro. Ma forse non ha mai dimenticato il suo ex.

cosi triste che fra brad e angelina non abbia funzionato brad e angelina innamorati jennifer aniston 9 brad pitt angelina jolie angelina brad1 angelina jolie e i figli brad pitt jennifer aniston brad pitt jennifer aniston brad pitt jennifer aniston brad pitt jennifer aniston jennifer aniston 10 jennifer aniston 15 jennifer aniston 1 jennifer aniston 13 jennifer aniston 14 jennifer aniston 3 jennifer aniston 5 jennifer aniston 2 jennifer aniston 8 jennifer aniston 6