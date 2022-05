CORNUTO E MAZZIATO - NUOVA GUSTOSISSIMA PUNTATA DAL PROCESSO DEPP-HEARD: L'AVVOCATO DELL'ATTORE HA ACCUSATO AMBER DI AVER TRADITO IL MARITO CON JAMES FRANCO E DI ESSERE UNA PICCHIATRICE DI PROFESSIONE - IL LEGALE HA RICORDATO CHE L'ATTRICE ERA GIA' STATA ARRESTATA NEL 2009 PER AVER AGGREDITO LA SUA EX, TASYA VON REE - E IN AULA IL LEGALE HA MOSTRATO I FILMATI DELLE TELECAMERE DI SICUREZZA IN CUI SI VEDE AMBER TENERAMENTE APPOGGIATA A JAMES FRANCO NELL'ASCENSORE DI CASA SUA... - VIDEO

Deborah Ameri per oggi.it

avvocato camilla vasquez

Un altro doloroso giorno sul banco dei testimoni per Amber Heard. E un altro giorno di retroscena che raccontano di una coppia disfunzionale, destinata ad autodistruggersi.

I legali di Johnny Depp (che ha citato la ex per diffamazione) hanno terminato il controinterrogatorio dell’attrice accusandola di aver picchiato una sua ex nel 2009 e di aver tradito Depp con James Franco.

Camilla Vasquez, legale dell’attore, ha ricordato in aula l’arresto di Amber Heard nel 2009. L’attrice avrebbe assalito l’allora fidanzata Tasya van Ree, colpendola su un braccio e poi strappandole di dosso una collana. Dopo l’arresto però le accuse caddero, probabilmente van Ree non sporse denuncia. Heard ha negato con forza l’accaduto, perdendo un po’ della sua compostezza.

amber heard e tasya van ree

L’AMICO INCOLPA LUI – Tillett Wright, amico della coppia, è apparso via video e ha testimoniato che l’abuso di alcol e droghe trasformava Depp in un essere «misogino e crudele». Depp gli aveva anche confessato che le sue dipendenze gli avevano già causato problemi nelle precedenti relazioni ma che a lui non piaceva la vita da sobrio. «Adesso siamo sposati, posso darle un pugno in faccia e nessuno può fare niente», gli avrebbe riferito dopo il matrimonio con l’attrice.

LA VISITA DI JAMES FRANCO – La sera del 22 maggio 2016 l’attore James Franco va a trovare Heard. Il giorno prima Depp avrebbe scagliato contro l’ex moglie un cellulare, colpendola in faccia. Lei aveva risposto cambiando tutte le serrature della loro residenza.

L’accusa sostiene che Franco e Heard avessero una relazione, ma l’attrice ha spiegato che Franco era un amico, lei aveva bisogno di sostegno, non sapeva a chi rivolgersi e Franco, che abitava a due passi, era andato a offrirle appoggio morale. Depp ne era gelosissimo fin dall’inizio. Come, del resto, era geloso di chiunque si avvicinasse alla moglie.

johnny depp al processo in virginia 2

IL DIARIO – Lo chiamano “love journal”, è un diario dove sia Amber che Johnny si scrivevano a vicenda. Contiene messaggi d’amore, di scuse, di passione. Purtroppo, sono state mostrate solo le note dell’attrice. In una scrive: «Ho visto in te la vera amicizia e il vero rispetto ma vorrei lo stesso farti a pezzi, divorarti e assaporarti». In altre note lo definisce un “marito amorevole” e chiede scusa per avergli fatto del male.

amber heard al processo in virginia 6 amber heard al processo in virginia 5 james franco e amber heard amber heard al processo in virginia 7 amber heard al processo in virginia 4 amber heard al processo in virginia 3 amber heard al processo in virginia 2 johnny depp al processo in virginia