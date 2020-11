CORONA COL VIRUS - IL PRINCIPE WILLIAM HA AVUTO IL COVID IN PRIMAVERA, MA HA PREFERITO NON COMUNICARLO PERCHÉ “IL PAESE AVEVA GIÀ TANTE PREOCCUPAZIONI” – LE CONDIZIONI DI SALUTE DEL FUTURO EREDE AL TRONO, 38 ANNI, HANNO DESTATO PREOCCUPAZIONE DURANTE LA MALATTIA: NONOSTANTE L’ETÀ HA AVUTO DIFFICOLTÀ A RESPIRARE E…

Paola De Carolis per "www.corriere.it"

Ha preso il Covid ma ha preferito non farlo sapere «perché il paese aveva già tante preoccupazioni». Anche il principe William, primogenito di Carlo e Diana e secondo in linea di successione al trono, ha avuto il virus in primavera, nel periodo in cui si sono ammalati il padre Carlo e il primo ministro Boris Johnson.

Stando al Sun, il principe si è ripreso in fretta ma non è stato bene e ha accusato stanchezza e spossatezza per diverse settimane. Le sue condizioni hanno destato preoccupazione: c’è stato un momento in cui faticava a respirare, nonostante l’età – 38 anni - e le buone condizioni di salute generale.

Kensington Palace ha confermato la notizia sottolineando però che non ci saranno ulteriori commenti. William secondo la stampa britannica si è isolato a Anmer Hall, la tenuta del Norforlk dove vive con la moglie Kate e i tre figli, George, sette anni, Charlotte, cinque, e Louis, due. Appena si è sentito meglio ha ripreso a lavorare, partecipando, nel mese di aprile, a 14 eventi virtuali. Il momento peggiore della malattia sarebbe stato nella settimana attorno al 7 aprile, quando nel diario del principe non figura alcun impegno.

All’epoca, il Covid faceva mille vittime al giorno. «Stavano succedendo tante cose serie e non volevo fare preoccupare nessuno», avrebbe sottolineato William a un suddito che lo ha incontrato recentemente durante una visita ufficiale. La moglie Kate, invece, è risultata negativa al tampone e non si è ammalata.

