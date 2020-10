17 ott 2020 15:20

CORONA INCORONATO – L’EX RE DEI PAPARAZZI ANNUNCIA SU INSTAGRAM DI ESSERE POSITIVO AL COVID: “HO FATTO IL TAMPONE, HO AVUTO LA FEBBRE ALTA, 39, PER TRE GIONI E MAL DI GOLA. SONO DISPIACIUTO PER LA FAMIGLIA DEI MIEI AVVOCATI, DICO QUESTA COSA PER AVVISARE TUTTI COLORO CHE SONO VENUTI IN CONTATTO CON ME IN TRIBUNALE, INCLUSI I GIORNALISTI…” - VIDEO