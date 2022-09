CORONA INDICA ALESSIO LA PADULA COME AMANTE DI ILARY, IL BALLERINO DI AMICI AL VELENO: “TROVATI UN LAVORO E NON ROMPERE IL CAZZO” – "FURBIZIO" AVEVA POSTATO UNA FOTO DI ALESSIO LA PADULA, LASCIANDO INTENDERE FOSSE LUI PROTAGONISTA DI UN FLIRT CON LA BLASI. MA LA REPLICA E’ TOMBALE: NON C’ENTRO NIENTE CON LE TUE COSE DA BIMBIMINCHIA”. INTANTO CORONA APRE UN ALTRO PROFILO (E INVADE QUELLO DEL FIGLIO):”ORA BASTA, PUBBLICO TUTTO”

Pochi minuti prima che il profilo Instagram di Fabrizio Corona fosse rimosso, il 48enne aveva lanciato una precisa allusione, indicando il ballerino Alessio La Padula come presunto amante di Ilary Blasi. Corona aveva già iniziato ad attaccare la ex coppia formata dalla conduttrice dell’Isola dei famosi e Francesco Totti rivelando che avrebbe reso pubblici i retroscena della loro separazione. A farne le spese per primo era stato l’ex capitano della Roma.

Corona aveva pubblicato l’immagine di una ragazza, tale Martina, lasciando intendere fosse stata la sua amante. Aveva quindi reso nota una telefonata con un’altra ragazza che sosteneva di avere avuto un contatto con Totti e di poterlo provare. A poche ore da quel momento, Fabrizio ha spostato la sua attenzione su Ilary pubblicando una foto del ballerino di Amici e lasciando intendere che fosse stato l’amante di Blasi. Un’accusa che ha mandato Alessio su tutte le furie.

Dopo avere visto Corona pubblicare la sua foto, Alessio ha replicato risentito: “Fabrizio Corona, perché a 50 anni fai anche queste cose? Perché non vai a lavorare come la gente umile tipo me? Perché tanto il tuo momento up è finito, rassegnati. Trovati un lavoro e non rompere il ca*** alla gente che non c’entra niente con le tue cose da bimbimin***a”. All’epoca delle prime indiscrezioni circa la separazione tra Totti e Ilary, il nome di Alessio aveva già fatto il giro della rete. Il gossip si era scatenato a partire da una serie di like di Ilary alle foto del ballerino con il quale aveva collaborato all’epoca di Star in the star, programma di Canale5 da lei condotto e al quale La Padula aveva partecipato da membro del corpo di ballo. Alessio aveva già smentito quell'indiscrezione.

L’account Instagram di Corona è stato disattivato

Ma le rivelazioni a proposito della separazione tra Totti e Ilary potrebbero fermarsi qua. Pochi minuti fa, l’account Instagram di Fabrizio Corona è stato disattivato. Non è chiaro se sia stato lo stesso 48enne a rimuovere il profilo o se la piattaforma, avendo accertato una violazione, abbia deciso per la rimozione.

