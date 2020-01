CORONA DI SPINE – IL MESSAGGIO DI “FURBIZIO” PER CAPODANNO AL SUO EX COMPAGNO DI CELLA A SAN VITTORE: “AUGURI A TUTTI I DETENUTI, ALLE LORO FAMIGLIE E A CHRISTIAN. FORZA, SEMPRE FORZA!” – L’EX RE DEI PAPARAZZI È USCITO IL 7 DICEMBRE, STA SCONTANDO LA PENA IN UN ISTITUTO PER CURE PSICHIATRICHE E SUI SOCIAL APPARE SEMPRE MENO IN PRIMA PERSONA…

le foto dal carcere di fabrizio corona

Fabrizio Corona festeggia il nuovo anno in famiglia, lontano dal carcere, ma il suo pensiero va a chi sta in cella e al suo ex compagno. Nel fare gli auguri per un buon 2020, l'ex re dei paparazzi posta una serie di foto che ritraggono il carcere e la vita che si svolge al suo interno, facendo gli auguri ai detenuti.

le foto dal carcere di fabrizio corona 5

«Auguri a tutti i Detenuti e a tutte le loro famiglie. Auguri al mio compagno di cella Christian Bonello. Forza! Sempre Forza», scrive sulla sua pagina Instagram e tra gli hashtag mette San Vittore, ovvero il carcere in cui è stato detenuto per diversi mesi. Corona è da poco tornato in libertà e per ora le sue apparizioni pubbliche si sono limitate ai social, in cui però raramente mette la faccia.

fabrizio corona con il figlio carlos

fabrizio corona.

Prima dell'ultimo arresto erano molte le dirette e le storie in cui parlava ai followers, adesso non lo fa quasi mai, mostra attimi di vita e chi parla, (per lui?) è spesso invece Carlos, il figlio avuto con Nina Moric, anche lei presente in alcune storie. Il carcere ha nuovamente segnato Fabrizio, che non nasconde la sua sofferenza e tra i commenti risponde a chi gli fa notare che chi si trova in carcere è comunque una persona che ha infranto la legge. Fabrizio parla di pene che dovrebbero essere rieducative, lasciando intendere che in realtà il carcere non è un posto adatto e parla anche di disumanità.

