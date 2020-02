14 feb 2020 13:40

CORONA DI SPINE – NUOVO, ENNESIMO, INIZIO PER L’EX RE DEI PAPARAZZI AVVISTATO MENTRE LASCIAVA LA COMUNITÀ INSIEME AL SUO PERSONAL TRAINER: "FURBIZIO", DOPO ESSERE USCITO DAL CARCERE DI SAN VITTORE PER MOTIVI PSICHIATRICI, ERA ANDATO IN COMUNITÀ, MA ADESSO È IN ATTESA DI ENTRARE NELLA SUA NUOVA CASA – NEL FRATTEMPO SE LA GODE IN UNA SUITE D’HOTEL DEL CENTRO DI MILANO… - VIDEO