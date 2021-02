CORONA DI SPINE – L’EX RE DEI PAPARAZZI RISCHIA DI FINIRE DI NUOVO DIETRO LE SBARRE: IL GIUDICE DI SORVEGLIANZA HA PROPOSTO LA REVOCA DEL "DIFFERIMENTO PENA" E QUINDI IL RITORNO IN CARCERE DI "FURBIZIO", ORA AI DOMICILIARI - SULLA PROPOSTA, AVANZATA PER UNA SERIE DI VIOLAZIONI DELLE PRESCRIZIONI DA PARTE DI CORONA, DOVRÀ DECIDERE UN…

Da "Ansa"

FABRIZIO CORONA

Il giudice della Sorveglianza Marina Corti nelle scorse settimane ha proposto la revoca del "differimento pena" e quindi il ritorno in carcere di Fabrizio Corona, ora in detenzione domiciliare. Su questa proposta, avanzata per una serie di violazioni delle prescrizioni da parte dell'ex agente fotografico, dovrà decidere un collegio di giudici della Sorveglianza.

E' emerso dall'udienza di oggi relativa ad un altro procedimento in cui si deve stabilire se Corona debba o meno tornare in carcere. Da qui la riunione dei due procedimenti in un'unica udienza fissata per l'8 marzo. Dopo la discussione in aula a marzo arriverà la decisione.

