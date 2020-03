CORONAVINUS - IN PROVINCIA DI MODENA DAL RUBINETTO ESCE LAMBRUSCO - È SUCCESSO IN UNA FRAZIONE ALLE PORTE DI CASTELVETRO A CAUSA DI UN PICCOLO GUASTO NEL SILOS DI UNA AZIENDA VINICOLA. IL VINO È FINITO DENTRO LE CONDOTTE DELL'ACQUEDOTTO E, COMPLICE LA PRESSIONE MAGGIORE, RISPETTO A QUELLA DELL'ACQUA, HA INIZIATO A CIRCOLARE – INTANTO UNA BOTTEGA DI MADRID LANCIA UN VINO DEDICATO ALL'EPIDEMIA... - VINO

lambrusco dai rubinetti di casa

Lambrusco dai rubinetti al posto dell'acqua. È successo a Settecani, una frazione alle porte di Castelvetro (Modena), a causa di un piccolo guasto nel silos di una azienda vinicola. Il vino è finito dentro le condotte dell'acquedotto e, complice la pressione maggiore, rispetto a quella dell'acqua, ha iniziato a circolare attraverso i tubi dell'acqua potabile finendo in alcune abitazioni vicine. "Rassicuriamo che si è trattato di una perdita di liquido alimentare (vino) non dannosa per l'organismo e priva di rischi sia igienici che sanitari", ha fatto poi sapere con una nota il Comune di Castelvetro.

