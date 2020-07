IL CORONAVIRUS FA NERO DE NIRO - NONOSTANTE RISULTI COME L'ATTORE PIÙ PAGATO AL MONDO, CON UN GUADAGNO DI 96 MILIONI DI DOLLARI SOLO TRA GIUGNO 2019 E GIUGNO 2020, L’ATTORE DICE DI ESSERE SULL'ORLO DELLA BANCAROTTA. LA CAUSA? LA PANDEMIA E IL DIVORZIO DALLA MOGLIE CHE LAMENTA IL TAGLIO DEL MASSIMALE DELLA SUA CARTA DI CREDITO DA…

Nonostante risulti come l'attore più pagato al mondo, con un guadagno di 96 milioni di dollari solo tra giugno 2019 e giugno 2020 (lo dice la lista di People With Money), Robert De Niro dice di essere sull'orlo della bancarotta.

La causa? La crisi mondiale legata alla pandemia, che avrebbe notevolmente intaccato le sue finanze, e un caso di divorzio dalla moglie, Grace Hightower, che lamenta il taglio del massimale della sua carta di credito dai 100mila ai 50mila dollari.

La donna, con la quale De Niro ha avuto una turbolenta relazione dal 1997, depositando la richiesta di divorzio nel 2018, ha fatto anche sapere che i loro figli sono stati banditi dalla tenuta dove la superstar di Hollywood sta trascorrendo l'isolamento.

Gli avvocati che si stanno occupando della causa hanno però sottolineato come il taglio di disponibilità mensile della donna sia dovuto alle reali difficoltà finanziare di De Diro, che per via della pandemia ha subito una dura perdita legata alla chiusura delle sue attività parallele alla recitazione, la catena di ristorazione Nobu e il Greenwich Hotel.

Caroline Krauss, l'avvocato di De Niro, ha spiegato alla corte come Nobu abbia perso 3 milioni di dollari solo nel mese di aprile e ulteriori 1.87 milioni a maggio. L'avvocato della moglie, Kevin McDonough, ha però risposto in modo altrettanto perentorio: "De Niro sta usando la pandemia per tagliare i soldi dovuti alla Signora Hightower". Il processo è attualmente in corso.

