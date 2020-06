IL CORONAVIRUS HA SCONVOLTO IL MERCATO DELLA COCAINA: PER I COLTIVATORI SUDAMERICANI, LA PANDEMIA HA CAUSATO UN CALO DEI PREZZI - IN AFGHANISTAN, C'E' UN'ACUTA CARENZA DI OPERAI SPECIALIZZATI CHE TAGLIANO I SEMI DEI PAPAVERI MATURI PER PRODURRE EROINA - CONFISCATE 17,5 TONNELLATE DI COCAINA DESTINATE ALL'EUROPA DAL SUD AMERICA

Dal Washington Post

cocaina

Il grande crollo della coca del 2020 - i prezzi della foglia in alcune regioni del Sud America sono scesi anche del 73% - illustra fino a che punto la pandemia stia sconvolgendo ogni aspetto del commercio globale, compreso il traffico di droghe illegali.

Le misure di lockdown – scrive il Washington Post - hanno sigillato i confini regionali e hanno fortemente limitato il transito interno e internazionale, mettendo in discussione la capacità dei cartelli di spostare i prodotti via terra, aria o mare.

Allo stesso tempo, i cartelli si stanno occupando delle interruzioni globali nella produzione e nell'importazione di precursori chimici, come il permanganato di potassio, che vengono utilizzati nei laboratori clandestini per perfezionare la droga.

cocaina

Come per i beni legittimi, il crollo della catena di approvvigionamento sta sconvolgendo i modelli di business e causando una scarsità di mercato che, secondo la Drug Enforcement Administration, ha raddoppiato i prezzi al dettaglio in alcune città degli Stati Uniti.

Ma per i coltivatori sudamericani di coca, la pandemia ha causato, almeno temporaneamente, un calo dei prezzi che, secondo gli analisti, potrebbe alterare il panorama del traffico illecito di droga per gli anni a venire. Il commercio sudamericano di cocaina è un esempio di come la malavita globale di narcotici e droghe illecite stia affrontando la propria crisi del coronavirus.

In Afghanistan, il lockdown ha creato un'acuta carenza di operai specializzati, molti dei quali provenienti dal vicino Pakistan, che tagliano i semi dei papaveri maturi per produrre eroina. L'attuale sfida di procurarsi precursori chimici dall'Asia ha interrotto la produzione di droghe illecite, tra cui la metanfetamina e il fentanil in Messico e gli stimolanti di tipo anfetaminico in Libano e in Siria.

cocaina

Le restrizioni alle frontiere hanno reso difficile per i colombiani ottenere dal Venezuela la benzina a basso costo necessaria per raffinare la cocaina, secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine.

"In breve, i cartelli stanno prendendo una batosta", ha detto Michael S. Vigil, ex capo delle operazioni internazionali della DEA. I funzionari statunitensi dicono di essere a conoscenza delle scorte di droga e di denaro contante che si trovano al confine messicano, poiché i cartelli hanno problemi a spostare il prodotto negli Stati Uniti.

Le divisioni sul campo della DEA in tutto il Paese riferiscono che le forniture di alcune droghe illegali sembrano essere in esaurimento nelle città statunitensi. Il prezzo di strada della cocaina è salito nei mercati di Miami, Atlanta, New York e San Francisco. In Europa, i sequestri nel primo trimestre di quest'anno hanno registrato un boom - suggerendo quello che le autorità descrivono come uno sforzo da parte dei trafficanti di inondare il mercato prima di un rigido blocco.

cocaina 1

L'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine ha confiscato 17,5 tonnellate di cocaina destinate all'Europa dal Sud America nei primi tre mesi di quest'anno, con un aumento del 20% rispetto allo stesso periodo del 2019, ha riferito Reuters. Nelle ultime settimane, in Europa sono continuati i sequestri di grandi quantità, suggerendo un simile spostamento dal contrabbando più frequente di quantità più piccole ai tentativi di spostare volumi elevati con un minor numero di spedizioni.

cocaina 4 cocaina 3