CORONAVIRUS IN ITALIA, IL BOLLETTINO DEL 31 DICEMBRE: 144.243 NUOVI CASI, 155 DECESSI. INDICE DI POSITIVITÀ ALL’11,8 PER CENTO - SONO 1.260 I PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA IN ITALIA, 34 IN PIÙ IN 24 ORE - SONO OLTRE 5,5 MILIONI GLI ITALIANI CHE AD OGGI SENZA LA PRIMA DOSE. IL NUMERO PIÙ ALTO DI NON VACCINATI È TRA I 40-49 ANNI (1.202.480) E IN QUELLA 50-59 ANNI (1.021.601)

Sono 144.243 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in crescita rispetto ai 126.888 del giorno precedente. Le vittime sono 155 (mentre il dato precedente era 156). Il totale dei decessi sale dunque a 137.402. Sono stati 1.224.025 in totale i tamponi effettuati (molecolari e antigenici), circa 74mila in più rispetto a 1.150.352 del giorno precedente. Il tasso di positività è dell’11,8 per cento, in crescita rispetto all’11 per cento del dato precedente.

Sono 1.260 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 34 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 119. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.150, 284 in più rispetto a ieri.

5,5 MILIONI DI PERSONE ANCORA SENZA LA PRIMA DOSE

Sono oltre 5,5 milioni gli italiani che ad oggi non hanno copertura contro il Covid: è quanto emerge dal report del governo sui vaccini, aggiornato a questa mattina. In base al monitoraggio - senza calcolare la popolazione compresa nella fascia 5-11 anni in cui i non vaccinati sono 3.232.473, ma la campagna è partita da poche settimane - sono 5.560.532 le persone che non hanno fatto la prima dose.

Venerdì scorso erano 5.683.275 (122.743 in meno).

In termini assoluti, il numero più alto di non vaccinati è tra i 40-49 anni (1.202.480) e in quella 50-59 anni (1.021.601).

Nella popolazione tra i 5 e i 19 anni, il 48,91% non ha ancora fatto alcuna dose di vaccino: si tratta di 4.051.289 tra bambini e ragazzi, su un totale di 8.283.583 persone.

A pesare sul dato sono le vaccinazioni dei bambini tra i 5 e gli 11 anni, partite solo due settimane fa: in questa fascia di età le vaccinazioni sono state 149.250 negli ultimi sette giorni e i bambini senza alcuna dose (a meno dei guariti) sono 3.232.473. Nella fascia 12-19 i ragazzi senza alcuna dose sono 818.816.