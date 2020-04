6 apr 2020 18:09

IL CORONAVIRUS IN LOMBARDIA: 297 NUOVE VITTIME E 1.089 NUOVI POSITIVI - IL DATO DEI PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA ORA È 1.343, +26 RISPETTO A IERI. SONO STATI 154.989 I TAMPONI ESEGUITI IN TUTTA LA REGIONE - PIÙ DI TRE MILIONI DI MASCHERINE SARANNO DISTRIBUITE PER TUTTA LA LOMBARDIA ENTRO IL FINE SETTIMANA…