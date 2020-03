CORONAVIRUS UPDATE - PRIMI DUE CASI POSITIVI IN VALLE D'AOSTA - TERZO MORTO IN DUE GIORNI A ORZINUOVI - PRIMO DECESSO IN SVIZZERA - UN ITALIANO POSITIVO IN RUSSIA - CONTAGIATO UN MEDICO DELL'OSPEDALE DI ENNA - I CONTAGI DA CORONAVIRUS IN COREA DEL SUD SUPERANO QUOTA 6.000 - SECONDO CASO IN MAROCCO: È UNA DONNA ARRIVATA IERI DALL'ITALIA…

CORONAVIRUS: PRIMI DUE CASI POSITIVI IN VALLE D'AOSTA

(ANSA) - Primi due probabili casi di Covid-19 in Valle d'Aosta. Lo comunica la Presidenza della regione, aggiungendo che i tamponi sono stati inviati all'Istituto superiore di sanità per la conferma. Gli esami effettuati ieri su due pazienti presi in carico dal Servizio sanitario regionale sono risultati positivi. Le persone risultate positive manifestano sintomatologie lievi. I pazienti appartengono allo stesso nucleo familiare.

I due pazienti hanno evidenziato sintomi influenzali e uno di loro era stato nelle zone ritenute a rischio contagio. Entrambi - così come i loro nuclei familiari e le persone che sono state in stretto contatto con loro, sono stati sottoposti a misure di isolamento preventivo - con assistenza sanitaria e sorveglianza epidemiologica da parte del medico con il supporto del 118. "L'Unità di coordinamento per il Covid-19 - si legge in una nota - sottolinea comunque che l'evidenziazione di queste positività non deve generare allarmismo. Si raccomanda in ogni caso alla popolazione di evitare, se non strettamente necessario, ogni spostamento verso le zone a rischio".

CORONAVIRUS: PRIMO DECESSO IN SVIZZERA

(ANSA-AFP) - La Svizzera ha annunciato il primo decesso provocato dal coronavirus: lo ha reso noto la polizia.

CORONAVIRUS: ITALIANO POSITIVO IN RUSSIA, RICOVERATO

(ANSA) - La Russia ha registrato un altro caso di coronavirus: si tratta di un cittadino italiano ed è in condizioni soddisfacenti. Lo ha dichiarato il centro operativo per la lotta contro il virus in un comunicato, ripreso da Interfax. "Il cittadino italiano è arrivato in Russia il 29 febbraio e ha richiesto assistenza medica il 2 marzo dopo la comparsa dei sintomi di un'infezione respiratoria acuta. È stato ricoverato in isolamento in un ospedale", ha detto la nota.

CORONAVIRUS: COREA SUD, CONTAGI SUPERANO QUOTA 6.000

(ANSA) - I contagi da coronavirus in Corea del Sud superano quota 6.000, attestandosi a 6.088: sono i dati forniti dal Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc) che, negli aggiornamenti del pomeriggio, annoverano 322 contagi ulteriori La parte più critica fa capo alla città di Daegu, mentre da ultimo è stato individuato nelle sue vicinanze un terzo potenziale focolaio in una zona che è stata subito designata "area di attenzione speciale".

CORONAVIRUS: TERZO MORTO IN DUE GIORNI A ORZINUOVI

(ANSA) - Nuovo decesso a Orzinuovi, in provincia di Brescia, di un paziente risultato positivo al coronavirus. Si tratta di un uomo di 69 anni. È la quarta vittima nel paese dell'ovest bresciano, che è il più colpito da coronavirus nella provincia, e la terza in due giorni. Come in altri due casi, il sessantanovenne frequentava uno dei bar del paese. Le sue condizioni di salute, prima del contagio da coronavirus, sarebbero state buone.

CORONAVIRUS: SECONDO CASO DI CONTAGIO IN MAROCCO

(ANSA) - Secondo caso di contagio da coronavirus in Marocco: una donna ora ricoverata all'ospedale di Casablanca è risultata positiva ai test, secondo quanto reso noto dal ministero della Salute del Paese. La donna, di origine marocchina, era arrivata ieri dall'Italia, dove risiede.

CORONAVIRUS: CONTAGIATO UN MEDICO DELL'OSPEDALE DI ENNA

(ANSA) - Tra le persone contagiate dal Covis-19 in Sicilia c'è anche un medico catanese che lavora all'ospedale Umberto I di Enna. L'uomo è in quarantena nella sua casa di Catania. A scopo precauzionale sono stati eseguiti tamponi a medici, infermieri, personale del nosocomio e paziente che sono entrati in contatto con lui. Secondo quanto si è appreso, il contagio sarebbe avvenuto per contatti avuti con persone di Bergamo.