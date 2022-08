29 ago 2022 19:15

IL CORPO CARBONIZZATO DI UN UOMO, LEGATO MANI E PIEDI, È STATO RITROVATO IN UN SUV IN FIAMME NELLA CAMPAGNA DI COLOGNE, IN PROVINCIA DI BRESCIA – L'AUTOMOBILE SAREBBE INTESTATA A UNO STRANIERO – LA ZONA È LA STESSA NELLA QUALE, NEL 2018, CHIARA ALESSANDRI CERCÒ DI BRUCIARE IL CADAVERE DI STEFANIA CROTTI, MOGLIE DELL'EX AMANTE…