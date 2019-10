22 ott 2019 18:42

CORSIE DI SANGUE – AL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE DI CAVA DE' TIRRENI, IN PROVINCIA DI SALERNO, UNO SCAZZO PER UN MANCATO RICOVERO SFOCIA IN UNA SPARATORIA – UN MEDICO DI GUARDIA RIFIUTA DI ANTICIPARE IL RICOVERO DI UN 80ENNE ACCOMPAGNATO DAL FIGLIO E DAL NIPOTE, ENTRAMBI INFERMIERI – IN OSPEDALE SI PALESA IL PADRE DEL DOTTORE CON UNA PISTOLA CHE SPARA AL FIGLIO DELL’ANZIANO E…