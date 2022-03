3 mar 2022 16:11

LA CORTE DEI CONTI DELLA TOSCANA CONDANNA RENZI PER DANNO ERARIALE: DOVRA’ RISARCIRE IL COMUNE DI FIRENZE CON 70 MILA EURO - I FATTI RISALGONO AL 2009 QUANDO RENZI, DA SINDACO DI FIRENZE, ASSEGNO’ IN MODO ILLEGITTIMO, INCARICHI A MARCO AGNOLETTI (NOMINATO RESPONSABILE DELL’UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE ESTERNA DI PALAZZO VECCHIO) E A BRUNO CAVINI (NOMINATO PORTAVOCE DEL SINDACO) - I DUE, NON ESSENDO LAUREATI, NON AVEVANO I REQUISITI PER GLI INCARICHI