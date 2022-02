1 feb 2022 18:46

COS'HA MICHELA MURGIA? - DOPO GLI SPETTACOLI CANCELLATI PER MOTIVI DI SALUTE A CAUSA DI UN INTERVENTO DI CHIRURGIA TORACICA E L'APPRENSIONE DEI FAN, LA GIORNALISTA E SCRITTRICE SCRIVE SUI SOCIAL: "HO INIZIATO L'ANNO DALLA TERAPIA INTENSIVA, A CUI STA SEGUENDO UNA CURA LENTA CHE RICHIEDERÀ RITMI MOLTO DIVERSI DA QUELLI A CUI HO SEMPRE VISSUTO E LAVORATO. LA MALATTIA NON È UNA CATASTROFE, MA UN PEZZO DELLA MIA VITA CHE VALE COME GLI ALTRI E NON VOGLIO TRATTARLA COME UN SEGRETO OSCURO O UNA COSA DI CUI VERGOGNARMI…"