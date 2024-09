ELON MUSK SMENTISCE LA RELAZIONE CON GIORGIA MELONI

(LaPresse) – “Non stiamo uscendo insieme” e “non c'è alcuna relazione romantica con il primo ministro Meloni”. Lo scrive su X Elon Musk rispondendo ad alcuni utenti che hanno pubblicato sulla piattaforma social le immagini del proprietario di Tesla e SpaceX assieme alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della cena di gala alla Ziegfeld Ballroom di New York per la cerimonia di conferimento del ‘Global Citizen Awards’ dell'Atlantic Council. “Ero lì con mia madre”, puntualizza Musk replicando a chi allude a una loro frequentazione scrivendo “usciranno insieme?”.

Elena Giordano per www.politico.eu

Mercoledì Elon Musk ha negato qualsiasi storia d'amore tra lui e il primo ministro italiano Giorgia Meloni, dopo averla definita “bellissima” durante una cerimonia di premiazione a New York lunedì. “Ero lì con mia mamma. Non esiste alcuna relazione romantica con il Primo Ministro Meloni", ha scritto su X il miliardario americano, sotto una foto di lui e Meloni che si guardano durante una cena di gala.

Lunedì Musk ha consegnato al primo ministro italiano il Global Citizen Award del think tank Atlantic Council, durante il quale l'ha descritta come "qualcuno che è ancora più bello dentro che fuori" e "autentico, onesto e premuroso". Il premier italiano ha risposto elogiando il “genio prezioso” di Musk. Ha poi pronunciato un discorso appassionato in difesa dei valori occidentali, al termine del quale Musk – che era seduto accanto a sua madre – si è alzato e ha applaudito.

L’imprenditore americano e meloni si sono incontrati più volte negli ultimi anni e hanno legato la loro preoccupazione per il calo dei tassi di natalità in Occidente e l’interesse per le potenzialità dell’intelligenza artificiale.

Musk, che si è recato più volte a Roma e ha partecipato al festival del partito politico della Meloni lo scorso dicembre, ha anche elogiato il governo italiano per la sua dura politica sull’immigrazione. Negli ultimi mesi, ha appoggiato pubblicamente l’ex presidente Donald Trump nelle elezioni americane di novembre e ha sostenuto altre figure politiche di destra come il libertario argentino Javier Milei e il conservatore brasiliano Jair Bolsonaro.

Mercoledì, la Meloni ha affermato che la scelta di Musk di presentarla mentre riceveva il premio lunedì è stata fatta mesi fa e non aveva “niente a che fare con la campagna elettorale americana” e con il sostegno di Musk a Trump.

