Che fine hanno fatto i tre secondi di registrazione della serata che solo i responsabili dell’Academy hanno visto? Stiamo parlando del video cruciale e fino ad ora inedito che mostra quello che è successo tra Jada Pinckett Smith e il marito Will subito dopo la battuta di Chris Rock e prima che lui salisse sul palco e gli rifilasse lo schiaffo.

Radar è venuta a sapere che il filmato è al centro delle indgini dell’Academy, ma deve ancora essere rilasciato pubblicamente. Secondo un ben piazzata fonte del settore, è quasi certo che l’Academy ha in mano più angolazioni inedite dello schiaffo.

Il filmato trasmesso dalle ABC è stato tagliato “live to air” dal regista: anche se trasmesse in diretta, la messa a video ha un ritardo di circa 7 secondi proprio per permettere ai tecnici di “aggiustare” o “tagliare” situazioni complicate. Solo i video delle emittenti australiane e giapponesi hanno mostrato il filmato senza censure, perché hanno preso il feed dal vivo e senza il tipo di buffer che aveva la ABC.

Will Smith, che ha vinto il premio come miglior attore, inizialmente aveva trovato la battuta divertente, tanto da aver riso, e anche applaudito. Jada, che soffre di alopecia, invece aveva alzato gli occhi al cielo.

La telecamera principale è rimasta su Rock per almeno tre secondi prima che Will prendesse d’assalto il palco, ha detto una fonte di Hollywood a Rada. «Sappiamo che c’era una telecamera proprio di fronte a Will e Jada» ha detto l’insider.

«Qualcuno deve forzare la mano all’Academy perché rilasci il video mancante dopo lo spaccato (in gergo televisivo, la ripresa con cui si passa da un’azione principale a una secondaria, o separata). Un’analisi del video al rallentatore mostra che Will non solo ride della battuta di Rock, ma applaudisce. Il video di quello che è successo nei tre secondi successivi deve essere rilasciato: la configurazione era multi-camera».

«Jada ha fatto qualcosa di importante che lo ha strappato da una risata genuina. Will non la stava guardando, come puoi vedere nel video, prima che il regista tornasse a Rock».

Radar ha confermato che tutte le 55 fotocamere sono state utilizzate durante gli Oscar, il pre-show, lo spettacolo digitale e i feed internazionali. Nella produzione vengono utilizzati dodici unità mobili di trasmissione e più di 20 supporti tecnici e rimorchi per ufficio.

La nostra fonte ha detto: «Questi equipaggi e feed saranno in grado di mostrare al mondo cosa è realmente accaduto. Cosa ha spinto Will ad attaccare Chris dopo che la battuta di GI Jane? Cosa ha fatto Jada in quei secondi critici?»

LE SCUSE DI WILL SMITH DOPO LO SCHIAFFO A CHRIS ROCK

«Questo è il più grande mistero di prove mancanti dai 18 minuti di pausa sui nastri del Watergate!».

