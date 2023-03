30 mar 2023 08:36

COSA AVUTO PAPA FRANCESCO? UNA FIBRILLAZIONE ATRIALE - PARLA FRANCO ROMEO, EX PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI CARDIOLOGIA: “È L'ARITMIA PIÙ DIFFUSA NELLA POPOLAZIONE E SI VERIFICA QUANDO INVECE DEL NORMALE RITMO CARDIACO PARTONO DALL'ATRIO UNA SERIE DI STIMOLI INCONTROLLATI E IRREGOLARI - LE PROBLEMATICHE SONO DUE: DISTURBI RESPIRATORI ANCHE IMPORTANTI, DOVUTI ALLA RIDUZIONE DELLA QUANTITÀ DI SANGUE INVIATA DAL CUORE. DA QUANTO TRAPELA IL PAPA È STATO RICOVERATO NON PER LA FIBRILLAZIONE ATRIALE IN SÉ, MA PER UNA INSUFFICIENZA RESPIRATORIA. ALTRO RISCHIO GRAVE È QUELLO EMBOLICO”