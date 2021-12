COSA CI SI INVENTA PUR DI SCOPARE - CONDANNATO A 6 ANNI MATTEO VALDAMBRINI, 23ENNE DI PRATO ARRESTATO NEL 2020 E ACCUSATO DI ESSERE A CAPO DI UNA SETTA: COSTRINGEVA I SUOI ADEPTI A SUBIRE ATTI SESSUALI, DOPO AVERLI CONVINTI CHE LUI FOSSE IL DIAVOLO - L'OBIETTIVO ERA SALVARE IL MONDO: ANDARE A LETTO CON LUI ERA IL MODO PER SUPERARE UN PRESUNTO "BLOCCO SESSUALE" E SVILUPPARE POTERI SOPRANNATURALI...

(ANSA) - Condannato in abbreviato a 6 anni di reclusione Matteo Valdambrini, il 23enne di Prato arrestato dalla squadra mobile di Firenze nel giugno del 2020 con l'accusa di essere a capo di una setta e di aver costretto i suoi adepti a subire atti sessuali, dopo averli convinti di essere il 'Diavolo'.

Il giovane è stato anche condannato al risarcimenti dei danni verso le vittime, e al pagamento di provvisionale per un totale di 33.000 euro. L'imputato, difeso dagli avvocati Sigfrido Fenyes e Piernicola Badiani, è stato ritenuto colpevole di cinque casi di violenza sessuale - tre dei quali nei confronti di persone minorenni all'epoca dei fatti - rispetto ai tredici inizialmente contestati, e assolto con la formula 'perché il fatto non sussiste' dall'accusa di riduzione in schiavitù.

Disposta per lui anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, oltre che da ogni ufficio in istituzioni pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

Per gli investigatori della mobile e dello Sco, Valdambrini avrebbe persuaso gli adepti di averli scelti per salvare il mondo. Per convincerli a subire gli abusi li avrebbe convinti che queste pratiche fossero loro necessarie per superare un presunto 'blocco sessuale', eliminato il quale avrebbero potuto sviluppare poteri soprannaturali.

