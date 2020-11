SESSO IN STRADA A GENOVA

Dimenticate le donne timide che si rannicchiano sul divano sotto la copertina pensando a ciò che di scabroso hanno fatto nella loro camera da letto. Parola di Tracey Cox, sessuola ed esperta di relazioni che rivela come le donne siano sempre più disinibite e alla scoperta di nuovi mondi sessuali da esplorare.

E se all’inizio trasgredire voleva dire avventurarsi in posizioni impegnative, qualche camporella, sesso orale e chiacchiere sporcaccione con le amiche, oggi c’è molto di più: le donne hanno acquisito consapevolezza e vogliono esplorare il sesso di gruppo, provare l’elettrostimolazione e il bondage (in posizione dominante) e partecipare a laboratori sul sesso. E il tutto è a portata di un solo click, visto che è proprio internet il luogo dove inizia l’esplorazione. Ecco alcuni territori in cui le donne amano di più avventurarsi.

tracey cox

Giù la temperatura! Sebbene in voga da anni, i giochetti con cubetti di ghiaccio sono tra i preferiti per il genere femminile. Basta ricordare la famosa scena di Nove settimane e mezzo in cui Micky Rourke gioca con un cubetto di ghiaccio sul corpo caldo di Kim Basinger. È erotico ma facile da fare - e i capezzoli sono il bersaglio preferito.

«Non è un caso che ci sia stato un aumento delle vendite di giocattoli sessuali in vetro - scrive Cox - Sono più belli di altre varietà e attraggono maggiormente le donne. Il vetro è anche il materiale perfetto per riscaldarsi o raffreddarsi e da applicare sulle zone erogene. Il gioco della temperatura ha una stretta connessione con il potere: una persona gioca sull’altra e, se lo si fa bendati, aumenta il fattore sorpresa».

Elettrostimolazione. Fareste passare una piccola scarica di corrente elettrica attraverso i vostri genitali? Tante donne stanno sperimentando sex toys per l’elettrostimolazione, basti pensare che le vendite negli Usa sono aumentate del 100% nella prima metà del 2017.

sempre piu coppie scelgono la elettrostimolazione erotica

«L’Electro sex è un modo per stimolare i genitali e le zone erogene attraverso una piccola scarica elettrica – scrive Cox -

Questo rende le zone interessate super sensibili al tatto e crea sensazioni che vanno dal formicolio al brivido, fino a una pulsazione che fa contrarre i muscoli. È qualcosa di nuovo da provare con il vostro partner e aiuta a tonificare i muscoli pelvici con il minimo sforzo (e il massimo piacere, stando al numero crescente di fan)».

Bondage, Dominazione, SadoMaso e masochismo. Mordere e farsi mordere, sculacciare, tirare per i capelli, bondage. Quello che una volta era visto come un qualcosa per squilibrati ora è una pratica molto condivisa e non più territorio di godimento per soli uomini.

sesso

«La crescente fiducia sessuale è la ragione per cui questo attrae molte donne - continua Cox - Oggi alle donne piace essere in posizione sottomessa, ma anche dominante. Scambiarsi i ruoli crea eccitazione e più di tre quarti delle donne nel Regno Unito hanno dichiarato di aver provato e amato essere sculacciate: il 70% ha dichiarato di desiderare che il partner lo faccia più spesso».

Porno. La domanda "Le donne guardano il porno?" è ormai obsoleta. Uno studio ha rilevato che il 60% delle donne americane guarda video sessualmente espliciti e su Pornhub quasi un terzo degli spettatori online è femmina. E non sono le cose più soft quelle che cercano: Pornhub ha recentemente pubblicato un’analisi che mostra che le donne hanno il 113% di probabilità in più a cercare il termine "hardcore" rispetto agli uomini e sono anche oltre il 105% più propense a cercare "gangbang".

sesso

«Un altro mito sul porno da sfatare è che non è vero che le donne sono costrette con riluttanza a guardarlo perché i loro partner vogliono che lo facciano - aggiunge Cox -

Solo il 12% delle donne che guardano il porno lo fanno con il proprio partner».

Sex club e sesso in gruppo. Sempre più donne guardano al di fuori del tradizionale modello di rapporto monogamico, e andare a un sex party o in un sex club con il proprio partner è un modo (relativamente) sicuro di sperimentare come si reagisce guardando interagire il proprio compagno/a con gli altri. «Uno studio del 2017 condotto dall'educatore sessuale americano Debby Herbenick e colleghi ha utilizzato un campione rappresentativo a livello nazionale di oltre 2.000 adulti americani di età pari o superiore a 18 anni per scoprire il fascino di oltre 30 diversi comportamenti sessuali - scrive Cox -Inoltre una donna su 10 e un uomo su cinque ha avuto un rapporto a tre».

sesso orale-735x400

Laboratori e lezioni di sesso. «Si fanno corsi per insegnarci a farci cucinare, ma non si può prendere una lezione di sesso per dare i numeri sotto le coperte? - conclude Cox - Anche in questo caso ci sono alternative per ogni palato: workshop sul sesso tantrico, workshop sull'orgasmo, lezioni su come legare i nodi nel bondage e di sesso orale e, per chi ha maggiore disponibilità economica, ritiri sessuali piuttosto esclusivi. E proprio perché le donne non hanno paura a fare domande, sono le più numerose in tutte queste attività».

