COSA HA CAUSATO L'INCIDENTE AEREO IN BRASILE, COSTATO LA VITA A 61 PERSONE (57 PASSEGGERI, 4 MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO)? - SECONDO GLI ESPERTI IL VELIVOLO, PRECIPITATO POCO FUORI SAN PAOLO, ERA ANDATO IN STALLO: SI TRATTA DI UNA SITUAZIONE IN CUI LA VELOCITA' E' TALMENTE BASSA CHE L'ALA PERDE LA PORTANZA, PROVOCANDO LA CADUTA IMPROVVISA DELL'AEREO - LA COMPAGNIA AEREA "VOEPASS" HA AMMESSO CHE L'ATR72, IL MODELLO PRECIPITATO, FOSSE "SENSIBILE" AL GELO, CHE POTREBBE AVER CAUSATO UN GUASTO FATALE - IL VIDEO DELLO SCHIANTO

IL GELO FORSE LA CAUSA DELL'INCIDENTE AEREO IN BRASILE

(ANSA) - Saranno le scatole nere rinvenute a Vinhedo, nello Stato di San Paolo, vicino ai resti dell'ATR72 della compagnia aerea Voepass a rivelare cosa sia realmente accaduto nello schianto dell'aereo costato la vita a 61 persone, compresi quattro membri dell'equipaggio. In una conferenza stampa la compagnia aerea ha ammesso che l'ATR72 fosse "sensibile" al gelo ma ha garantito che il sistema antigelo fosse perfettamente funzionante al momento del decollo.

"Non sappiamo se si possa essere verificato un guasto durante il volo ma quando è decollato il sistema antigelo funzionava al 100%", ha detto Eduardo Busch, amministratore delegato della compagnia aerea. Il velivolo era stato controllato come di routine la notte di giovedì ma secondo Marcel Moura, direttore delle operazioni di Voepass "non è emerso nessun problema da impedire il volo". La compagnia ha anche reso noto che i passeggeri erano tutti registrati con documenti brasiliani ma ancora non si sa "se qualcuno aveva una doppia cittadinanza".

BRASILE, AEREO DI LINEA PRECIPITA E FINISCE SU UN QUARTIERE RESIDENZIALE: NESSUN SOPRAVVISSUTO

Estratto dell'articolo di www.tgcom24.mediaset.it

In Brasile un aereo di linea della Voepass Linhas Aéreas è precipitato a Vinhedo, città nello Stato di San Paolo. Partito da Cascavel e diretto all'aeroporto internazionale di Guarulhos, sul velivolo c'erano 57 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. Nessuna delle 61 persone a bordo, come riferito dalle autorità municipali, è sopravvissuta.

Il presidente brasiliano, Inacio Lula Da Silva, ha proclamato tre giorni di lutto nazionale. L'aereo, che ha perso circa 5 chilometri di altitudine in meno di 2 minuti, è caduto nel giardino di una casa in cui si trovavano tre persone, rimaste fortunatamente incolumi.

La caduta a picco e lo schianto I dati del portale FlightRadar24 (servizio svedese che monitora i voli in tempo reale) mostrano che l'aereo è partito alle 11:56 è precipitato alle 13:22 locali. Un minuto prima dello schianto il velivolo si trovava a un'altitudine di oltre 5.200 metri. L'orario di arrivo previsto a Guarulhos era alle 13:30, l'incidente sarebbe dunque avvenuto in fase di atterraggio. […]

Sul volo all'ultimo minuto non era riuscito a salire un gruppo di passeggeri arrivato in ritardo. "Sono vivo per miracolo e ringrazio il funzionario che non mi ha permesso di salire a bordo", ha dichiarato uno di loro alla stampa locale.

"Nelle immagini vediamo che l'aereo ha alcuni problemi di controllo, perché non riesce più a sostenersi. Dall'immagine è in stallo, cioè ha perso il supporto. Ha bisogno di una velocità minima per poter mantenere il supporto in aria". Lo ha affermato Geraldo Portela, specialista in gestione del rischio e della sicurezza, ipotizzando tra le viarie possibili cause che hanno causato lo schianto dell'aereo in Brasile quella dello stallo.

Si tratta, ricorda il media brasiliano G1, di una situazione in cui in cui l'ala perde completamente la portanza utile, provocando la caduta improvvisa dell'aereo. Una circostanza che, a seconda dell'altitudine e delle condizioni, può essere recuperata o meno in volo.

Nella regione compresa tra gli Stati brasiliani di San Paolo e Paraná in cui l'aereo si è schiantato era attivo un allerta meteo per "l'alto rischio di congelamento". Secondo le informazioni di Flightradar24, due minuti prima dell'impatto al suolo l'aereo stava volando a un'altitudine di 17.000 piedi. Il rischio "grave" di formazione di ghiaccio si estendeva, secondo le autorità aeronautiche, internazionali dai 12.000 a 21.000 piedi. Il sud del Brasile è attraversato da un'ondata di freddo polare che raggiungerà il suo picco tra sabato e domenica.

[…] Il governatore dello Stato di San Paolo, Tarcísio de Freitas, ha garantito il supporto tecnico delle autorità locali per le investigazioni. Intanto l'Anac, l'ente di controllo aereo brasiliano, ha già informato che l'aereo fabbricato nel 2010 aveva passato regolarmente tutti i controlli di sicurezza.

La compagnia aerea ha allestito un team di supporto per assistere le famiglie delle vittime all'aeroporto di Guarulhos mentre anche la Farnesina si è attivata e sta facendo le opportune verifiche, insieme al consolato generale di San Paolo, "per escludere la presenza di connazionali" nel tragico incidente.