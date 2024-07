COSA HA CAUSATO IL CROLLO DEL BALLATOIO ALLA VELA CELESTE DI SCAMPIA, CHE HA PROVOCATO DUE MORTI E 13 FERITI? -PER ALCUNI RESIDENTI LA COLPA SAREBBE DELLA MANCATA MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA ("SENTIVAMO VIBRAZIONI IN TUTTO IL PALAZZO DA MESI, C’ERA GIÀ PAURA. NON ABBIAMO MAI AVUTO VISITE DI CONTROLLO PER LA MANUTENZIONE") - ALTRI PUNTANO IL DITO SUL CANTIERE DELLA RISTRUTTURAZIONE APPENA AVVIATO, CHE POTREBBE AVER GENERATO PROBLEMI DI TENUTA - NON È ESCLUSO ANCHE CHE...

Cosa è successo nel crollo del ballatoio di lunedì 22 luglio alla Vela Celeste di Scampia? Il bilancio della tragedia è di due morti e 13 feriti, tra cui due bimbe gravissime. Ottocento sono gli evacuati, mentre molti rimangono per strada. Le vittime sono Roberto Abbruzzo (29 anni) e sua zia Margherita Della Ragione (35). [...] L’indagine dei pm Manuela Persico titolare del fascicolo) e Mario Canale, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Simona Di Monte, ipotizza i reati di disastro, crollo, omicidio colposo plurimo, lesioni colpose. [...]

LA DINAMICA DEL CROLLO

Il crollo è stato innescato dal cedimento di una passerella che collega il corridoio esterno a un’abitazione. Questo, spiega oggi Il Mattino, ha provocato lo sfondamento del piano terzo e poi a catena quello degli altri due. [...] Perché la passerella del terzo piano ha ceduto? Secondo alcuni abitanti la colpa è della mancata manutenzione. Altri puntano il dito sul cantiere della ristrutturazione appena avviato, che potrebbe aver generato problemi di tenuta.

Ma i tecnici del comune di Napoli assicurano che i lavori erano appena iniziati e non era stata effettuata alcuna opera impattante sull’edificio. C’è anche chi accusa l’abusivismo. La metà degli abitanti delle Vele occupa le case senza averne titolo. Quando una di queste viene sgomberata gli abusivi costruiscono passerelle artigianali e abbattono il muro.

LA STORIA DELLA LITE

[...] Poi c’è l’ipotesi della lite. Secondo alcuni testimoni lunedì sera troppe persone si trovavano nella zona che è crollata. E, scrive oggi Il Fatto Quotidiano, verso le 23 una lite tra due nuclei familiari e i loro schiamazzi hanno fatto accorrere altre decine di persone sul ballatoio. E così la struttura avrebbe ceduto. [...]

La procura per ora si concentra sul restyling effettuato con i fondi del Pnrr. Due Vele sono state abbattute, quella Rossa e quella Gialla saranno demolite nei prossimi anni. Ma soprattutto mesi fa è stato avviato un cantiere decisivo per rimuovere detriti e eventuali presenze di amianto. [...]

I RISCHI DI DISTACCO

Ad agosto 2016 a pagina 20 del progetto Restart Scampia si spiegava: «L’ intera rete di collegamento pedonale tra i vari piani è costituita da passerelle in acciaio e cemento armato tra due corpi di fabbrica paralleli. Tale struttura si trova in uno stato di degrado dovuto a fenomeni di forte corrosione per la scarsa manutenzione. In molte parti si notano distacchi delle stesse passerelle con grave pericolo per i residenti».[...]

I LAVORI E I TREMORI

A mettere sotto accusa i lavori sono anche i residenti. [...] Alcuni mesi fa sono infatti iniziati i lavori di ristrutturazione dalle parti basse dell’edificio, nei garage e nelle discariche abusive: «E noi intanto viviamo ancora lì e sentiamo vibrazioni in tutto palazzo da mesi, c’era già paura. Non abbiamo mai avuto visite di controllo per la manutenzione in tutto il palazzo. Dal Comune hanno fatto una sola cosa, hanno tolto i pezzi di marmo rotto per le scale del palazzo e tappato i buchi con il cemento. Questo per loro bastava», dice una donna all’agenzia di stampa Ansa. [...]

