3 feb 2021 13:00

COSA HANNO IN COMUNE ANGELINA JOLIE E WINSTON CHURCHILL? UNA BEATA MAZZA, SE NON FOSSE CHE QUALCHE ANNO FA LEI E PITT HANNO MESSO LE MANI SU UN DIPINTO CHE IL PRIMO MINISTRO AVEVA REALIZZATO COME “BEAU GESTE" PER IL PRESIDENTE ROOSEVELT: ORA IL QUADRO "IL MINARETO DELLA MOSCHEA DELLA KUTUBIYYA" VA ALL’ASTA E POTREBBE ESSERE VENDUTO A 2,8 MILIONI DI EURO. UNA CIFRA CHE L’EX COPPIA DOVRÀ SMEZZARSI COME PREVISTO DAGLI ACCORDI DI DIVORZIO…