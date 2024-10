COSA NASCONDE DONALD TRUMP? - IL TYCOON 78ENNE NON HA ANCORA RESO PUBBLICA LA SUA CARTELLA CLINICA - GIÀ DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE DEL 2016 CI FURONO POLEMICHE SIMILI: "THE DONALD" SI LIMITÒ A RILASCIARE UN COMUNICATO STAMPA DEL SUO MEDICO (CHE POI AMMISE CHE GLI VENNE "DETTATO") - ORA CHE IL VECCHIO BIDEN SI È RITIRATO, LA SITUAZIONE PER TRUMP SI È CAPOVOLTA: È LUI IL CANDIDATO ANZIANO, RISPETTO ALLA 59ENNE KAMALA HARRIS, E NON PUÒ PIÙ FARE IL GALLETTO...

Traduzione dell’articolo di Joe Hiti per www.msn.com

Nonostante l'ex presidente Donald Trump abbia dichiarato di voler rendere pubbliche le sue cartelle cliniche, il candidato repubblicano alla presidenza non l'ha ancora fatto.

Le cartelle cliniche dell'ex presidente sono state a lungo un punto di scontro tra i suoi critici, a partire dalla sua prima campagna per la presidenza nel 2015, quando si rifiutò di rilasciare qualsiasi informazione medica, pubblicando invece una lettera di quattro paragrafi del suo medico personale.

In quella lettera si affermava che se Trump fosse stato eletto, sarebbe stato “la persona più sana mai eletta alla presidenza”. Tuttavia, il medico che ha scritto la lettera, il dottor Harold Bornstein, gastroenterologo del Lenox Hospital di New York, ha successivamente dichiarato alla CNN che in realtà è stato Trump a dettare la lettera.

“Ha dettato lui l'intera lettera. Non ho scritto io quella lettera”, ha dichiarato Bornstein alla CNN nel 2018. “L'ho inventata man mano”. Ad agosto, Trump è stato interrogato sulle sue cartelle cliniche e ha detto alla CBS News che le avrebbe rilasciate “molto volentieri”, anche se non l'ha ancora fatto.

La salute e l'età sono state al centro dell'attenzione degli elettori per tutto il ciclo elettorale, in quanto molti hanno messo in dubbio la capacità del Presidente Joe Biden di svolgere un secondo mandato. Alla fine, dopo un dibattito traballante a giugno, Biden si è ritirato dalla corsa ed è stato sostituito dal suo vicepresidente come candidato democratico.

Con un'avversaria improvvisamente molto più giovane, Trump ha visto capovolgersi il copione: molti hanno iniziato a chiedersi se potrebbe andare incontro a un esito simile a quello di Biden, visto che, se eletto, diventerebbe la persona più anziana a ricoprire la carica di presidente entro la fine della sua presidenza, nel gennaio 2029.

Secondo un articolo del New York Times, gli esperti medici hanno condiviso che con l'età di Trump aumenta il rischio di diversi problemi, tra cui i fattori di rischio cardiaco e il declino cognitivo.

Un sondaggio di Morning Consult condotto nei giorni successivi all'abbandono di Biden ha rilevato che gli elettori sono sempre più preoccupati per l'età di Trump. Il sondaggio ha evidenziato che mentre era in corsa contro Biden, il 58% degli elettori vedeva Trump in “buona salute”, ma in sole due settimane contro Harris, questa percentuale è scesa al 52%.

Inoltre, il 51% degli elettori intervistati ha dichiarato che Trump è ormai troppo vecchio per candidarsi, rispetto al 44% che lo riteneva tale quando stava affrontando Biden. Per coloro che ritengono che Trump sia mentalmente in grado di candidarsi, il numero è sceso dal 53% al 48% quando il suo avversario è cambiato.

Nonostante le richieste di ricevere le cartelle cliniche di Trump dopo che questi aveva detto che le avrebbe rilasciate, non c'è stato alcun movimento da parte del team di Trump.

Quando il Times ha contattato direttamente il team di Trump, una portavoce ha fatto riferimento a una lettera di una pagina dell'ex medico di Trump, scritta una settimana dopo l'attentato a Trump a Butler, in Pennsylvania.

La lettera è stata scritta dall'attuale membro repubblicano del Congresso Ronny Jackson, che ha descritto la ferita da proiettile all'orecchio e i progressi della guarigione. La sua storia medica non è stata inclusa.

