26 apr 2021 11:05

COSA NERA - TRENTA PERSONE SONO STATE ARRESTATE IN 14 PROVINCE ITALIANE IN UN BLITZ CONTRO LA MAFIA NIGERIANA - TRA LE ACCUSE TRAFFICO DI STUPEFACENTI, IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE, TRUFFE ROMANTICHE, TRUFFE INFORMATICHE E RICICLAGGIO ANCHE ATTRAVERSO LA COMPRAVENDITA DI BITCOIN, PER UN TOTALE DI QUASI 100 CAPI DI IMPUTAZIONE