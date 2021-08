27 ago 2021 19:20

COSA NON SI FA PER FARE SOLDI – DOPO ESSERSI SPUTTANATI DA BRAVI EX CONIUGI, KIM KARDASHIAN SI PRESENTA IN ABITO DA SPOSA AL TERZO LISTENING PARTY DELL'ALBUM DELL’EX MARITO KANYE WEST: I FAN SONO IMPAZZITI SPERANDO IN UN RITORNO DI FIAMMA MENTRE LEI AVANZAVA CON IL VOLTO COPERTO DA UN VELO SULLE NOTE DI UNA MARCIA NUZIALE – MA I PIÙ SGAMATI SANNO CHE SI TRATTA SOLO DI UN SIPARIETTO. CON TUTTI I MILIONI DI KANYE, KIM HA PAURA CHE NON RIESCA A PASSARLE GLI ALIMENTI SE FA FLOP IL NUOVO CD? - VIDEO