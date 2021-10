23 ott 2021 10:30

COSA NON SI FA PER 5 MINUTI DI NOTORIETA' - JONATHAN GOODWIN, ACROBATA GALLESE, E' RIMASTO VITTIMA DI UN INCIDENTE DURANTE LE PROVE DI UNA ESIBIZIONE PER LO SPIN OFF "EXTREME" DI "AMERICA'S GOT TALENT" - SOSPESO A 20 METRI DA TERRA, LEGATO PER I PIEDI, DOVEVA LIBERARSI DA UNA CAMICIA DI FORZA PRIMA CHE DUE AUTO SI SCONTRASSERO NEL PUNTO ESATTO DOVE ERA APPESO - MA QUALCOSA E' ANDATO STORTO E... - VIDEO